Papa Francesco: udienza, “ogni vita è sacra e inviolabile”

foto SIR/Marco Calvarese

“Ogni vita è sacra e inviolabile”. Lo ha ribadito il Papa, salutando i pellegrini polacchi durante l’udienza di oggi in piazza San Pietro. Il 25 marzo, solennità dell’Annunciazione del Signore, in Polonia è anche la Giornata della santità della vita, ha ricordato Francesco. “Come segno della necessità di proteggere la vita umana dal concepimento alla morte naturale, la Fondazione ‘Sì alla vita’ destina allo Zambia la campana ‘La voce dei non nati’ che ho benedetto stamattina”, ha proseguito. “Il suo suono porti il messaggio che ogni vita è sacra e inviolabile”, l’auspicio del Papa.