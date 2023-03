Lotta all’usura: Bari, don Giuseppe Bozzi nuovo presidente della Fondazione San Nicola e Santi Medici

(Fondazione antiusura San Nicola e Santi Medici di Bari)

È don Giuseppe Bozzi il nuovo presidente della Fondazione antiusura San Nicola e Santi Medici di Bari. Lo ha eletto questa mattina il Consiglio direttivo, composto da Paolo Vitti (vice-presidente), don Gaetano Coviello, don Alessandro Tanzi e Carlo Lorusso.

“Ringrazio il direttivo per la fiducia accordatami – ha dichiarato il presidente don Bozzi –. È un incarico che accolgo con grande responsabilità e spirito di servizio nei confronti dei volontari e delle famiglie schiacciate dai debiti e dall’usura. L’impegno mio e di tutto il direttivo sarà rivolto a proseguire il percorso tracciato da mons. Alberto D’Urso in quasi trent’anni, con rinnovata determinazione ed entusiasmo. La pandemia e la guerra ucraino-russa ci hanno imposto nuove povertà ed emergenze a cui cerchiamo di dare risposte con carità e competenza”.

Don Giuseppe Bozzi è nato a Bari 5 aprile 1973, è stato ordinato sacerdote il 5 settembre 1998. Attualmente è parroco della parrocchia S. Maria del Carmine a Noicattaro (Ba). Dal settembre 2022 è il presidente dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Bari-Bitonto.