Acqua: Amref, “l’Africa sta affrontando una catastrofe idrica”

“L’Africa sta affrontando una catastrofe idrica. Mentre gli shock legati al clima e all’acqua si stanno intensificando a livello globale, in nessun’altra parte del mondo i rischi si aggravano così seriamente come nel continente africano. Secondo le stime dell’Oms (2022) nell’Africa subsahariana, i cittadini impiegano in media 30 minuti al giorno per accedere all’acqua, circa 400 milioni di persone non hanno accesso ai servizi idrici essenziali”. Lo dichiara Amref in occasione della Giornata internazionale dell’acqua, che ricorre oggi.

I livelli delle acque sotterranee si stanno abbassando, tanto da costringere alcune comunità a scavare pozzi profondi il doppio rispetto a un decennio fa (Un Water Development Report 2023) – evidenzia l’ong -. Cinque stagioni consecutive di precipitazioni inferiori alla media nel Corno d’Africa hanno creato la peggiore siccità degli ultimi 40 anni. Oltre 9,5 milioni di capi di bestiame sono morti e 120 milioni di litri di latte sono andati perduti insieme alla quasi totalità dei raccolti, causando una drastica riduzione dell’offerta di cibo e una pressione al rialzo sui prezzi dei prodotti alimentari.

In questa regione, dove l’agricoltura e l’allevamento rappresentano fonti primarie di sussistenza per la maggior parte della popolazione, oltre 20 milioni di persone rischiano di morire di fame (6 milioni sono bambini sotto i cinque anni considerati gravemente malnutriti) a causa della siccità. “Lo stress idrico ed i cambiamenti climatici sono due facce della stessa medaglia e per affrontarle è necessaria un’azione concreta da parte di tutti – afferma Guglielmo Micucci, direttore di Amref Italia -. La situazione è disastrosa e c’è urgenza che istituzioni internazionali ed organizzazioni non governative intervengano. Come Amref lavoriamo nel Continente africano attraverso programmi che si basano proprio sul riconoscimento che la salute umana, la salute animale e la salute dell’ambiente sono legate indissolubilmente”.