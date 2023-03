Ucraina: Croce Rossa, delegazione guidata dal presidente Valastro arrivata nel Paese. Prima tappa a Zhytomyr

Il presidente della Croce Rossa italiana, Rosario Valastro, è arrivato in Ucraina. Prima tappa della missione insieme ad una delegazione dell’Area Operazioni, emergenza e soccorsi della Cri, questa mattina, a Zhytomyr per il sopralluogo al cantiere di lavoro per i moduli abitativi destinati dalla Cri, grazie alle donazioni raccolte, agli sfollati. Gli stessi che sorgeranno anche nel vicino villaggio di Andriivka dove, nel pomeriggio, il presidente e la delegazione Cri hanno incontrato le autorità locali e i rappresentanti della Consorella ucraina per fare il punto sui prossimi passi.

Tra le tappe della giornata – viene spiegato in una nota – anche l’incontro con i volontari della Croce Rossa ucraina che, grazie alle cliniche mobili donate dalla Cri, riescono a garantire assistenza sanitaria nei villaggi più isolati. “Siete il mio sole e qui sarete sempre i benvenuti”, ha esordito un’ottantaquattrenne “babushka” incontrata anche nelle precedenti missioni: “Grazie di tutto. Tornate a trovarmi”.