Papa Francesco: udienza, “non stanchiamoci di affidare la causa della pace alla regina della pace”, “rinnovare ogni 25 marzo l’atto di consacrazione alla Madonna”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Sabato si celebrerà la solennità dell’Annunciazione del Signore e il mio pensiero va al 25 marzo scorso, quando in unione con tutti i vescovi del mondo si sono consacrate la Chiesa e umanità, in particolare la Russia e l’Ucraina, al cuore immacolato di Maria”. Lo ha ricordato il Papa, durante i saluti ai fedeli di lingua italiana che come di consueto concludono l’udienza del mercoledì in piazza San Pietro. “Non stanchiamoci di affidare la causa pace alla regina della pace”, l’appello di Francesco: “Desidero perciò invitare ciascun credente e comunità, specialmente i gruppi di preghiera, a rinnovare ogni 25 marzo l’atto di consacrazione alla Madonna, perché lei è madre e possa custodirci tutti nell’unità e nella pace”. “E non dimentichiamo in questi giorni la martoriata ucraina che soffre tanto”, ha concluso il Papa.