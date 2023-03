Papa Francesco: udienza, “Evangelii nuntiandi è la magna charta dell’evangelizzazione nel mondo contemporaneo”

L’Evangelii nuntiandi di San Paolo VI “è la magna carta dell’evangelizzazione nel mondo contemporaneo: è attuale, è stata scritta nel 1975 ma è come se fosse scritta ieri, è attuale”. Lo ha detto il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, pronunciata in piazza San Pietro e dedicata allo zelo apostolico. “L’evangelizzazione è più che una semplice trasmissione dottrinale e morale, è prima di tutto testimonianza”, ha ribadito Francesco: “Non si può evangelizzare senza testimonianza, testimonianza dell’incontro personale con Gesù Cristo, Verbo Incarnato nel quale la salvezza si è compiuta. Una testimonianza indispensabile perché, anzitutto, il mondo ha bisogno di evangelizzatori che gli parlino di un Dio che essi conoscano e che sia loro familiare”. ”Non è trasmettere una ideologia, una dottrina su Dio, è trasmettere Dio che si fa vita in me, quello è testimonianza”, ha aggiunto a braccio: “Perché l’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri. La testimonianza di Cristo, dunque, è al tempo stesso il primo mezzo dell’evangelizzazione e condizione essenziale per la sua efficacia, perché sia fruttuoso l’annuncio del Vangelo. Essere testimoni”.