Papa Francesco: udienza, tornano gli sbandieratori sul sagrato

(Foto Vatican Media/SIR)

In piazza San Pietro sono tornati gli sbandieratori, con le loro bandiere variopinte. Quando il Papa ha terminato il suo giro tra i vari settori della piazza – ospitando sulla jeep bianca scoperta, ancora una volta, sei bambini e bambine muniti di cappellino giallo – lo hanno “salutato” volteggiando le loro bandiere, bianche e rosse da un lato e bianche e azzurre dall’altro, come le loro rispettive divise, sui gradini del sagrato, mentre la papamobile, scesi i piccoli ospiti, percorreva l’ultimo tratto fino al palco centrale, da cui Francesco ha dato inizio poco dopo all’udienza generale in piazza San Pietro. Durante il giro tra i settori delimitati dal colonnato del Bernini, il Papa ha salutato molti bambini, grazie alla solerte collaborazione della Gendarmeria vaticana.