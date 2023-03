Brasile: attacchi a comunità indigene nel Maranhão per far avanzare le monocolture di soia. Padre Bossi (comboniano) al Sir, “chiediamo all’Onu di intervenire”

(Foto: Cnbb)

Ieri mattina dom José Valdeci dos Santos Mendes, vescovo di Brejo (Maranhão) e presidente della Commissione episcopale pastorale per l’azione di trasformazione sociale della Conferenza episcopale nazionale del Brasile, ha incontrato il ministro dei Diritti umani e della Cittadinanza, Silvio Luiz de Almeida, per discutere delle violazioni dei diritti umani subite dalle comunità tradizionali del Maranhão. “Mentre l’agrobusiness avanza, soprattutto nello Stato del Maranhão, opprime le comunità tradizionali che soffrono anche per l’assenza dello Stato, la concessione di licenze ambientali indebite, la lentezza dei processi e la connivenza dello Stato contribuiscono a questi attacchi ai popoli delle comunità tradizionali”, afferma dom Valdeci. La visita è avvenuta dopo che 50 organizzazioni hanno firmato una dichiarazione di indignazione per l’attacco subito dalla comunità tradizionale Baixão dos Rochas (Maranhão).

La nota chiede che gli organi giudiziari dello Stato indaghino e risolvano le violazioni che le comunità tradizionali subiscono spesso nello Stato del Maranhão e che garantiscano la sicurezza dei territori e di tutte le famiglie che subiscono violenza nelle campagne. “La situazione nazionale della violenza nelle campagne è storicamente segnata dall’accaparramento delle terre, dalla disuguaglianza, dall’ingiustizia e dall’impunità. Questo atto terroristico non è un’azione isolata nella regione del Basso Parnaíba, ma è una pratica violenta presente in tutto il Paese e particolarmente impunita nel Maranhão, che attacca sistematicamente i popoli nativi e le comunità tradizionali”.

Aggiunge al Sir, dal Maranhão, padre Dario Bossi, missionario comboniano: “Si stanno ripetendo con grande frequenza questi attacchi codardi alle comunità nei loro territori, per lasciare spazio all’allevamento bovino e soprattutto alle monocolture di soia. La Federazione degli agricoltori del Maranhão, avendo perso la speranza nell’azione dello Stato, sta chiedendo una riunione online con il relatore speciale dell’Onu e ha denunciato l’accaduto anche alla Commissione interamericana di diritti umani. La Commissione brasiliana di Giustizia e Pace sta facendo pressione sul ministero dei Diritti umani e sulla Segreteria generale della Presidenza della Repubblica per una visita ufficiale a questa regione. Dom José Valdeci Mendes Santos, vescovo di Brejo, è molto attivo e preoccupato”. Intanto, le famiglie continuano a subire minacce. Nelle prime ore di ieri, i residenti hanno sentito degli spari e poi sono stati incendiati i trattori dell’azienda utilizzati per abbattere le case, che il giorno degli attacchi erano impantanate nel torrente.