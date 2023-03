Tribunale ecclesiastico interdiocesano piemontese: Torino, domani inaugurazione dell’anno giudiziario

È in programma per la mattinata di domani, giovedì 23 marzo, a Torino, l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico interdiocesano piemontese. Alle 9, nella chiesa di San Lorenzo in piazza Castello, mons. Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, moderatore del Tribunale ecclesiastico, presiederà la concelebrazione eucaristica al termine della quale si svolgerà l’inaugurazione presso la Facoltà teologica di via XX Settembre 83. Dopo l’“indirizzo di saluto” di mons. Repole, don Ettore Signorile, vicario giudiziale del Tribunale, presenterà “L’attività del Tribunale ecclesiastico interdiocesano piemontese dell’anno 2022”. Seguirà la prolusione di mons. Alejandro Arellano Cedillo, decano del Tribunale della Rota Romana su “Servire la giustizia nell’agire della Chiesa”. Sarà possibile seguire la cerimonia in collegamento streaming sul canale YouTube del Tribunale ecclesiastico.