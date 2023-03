Consumi: Commissione Ue, adottata proposta legislativa per la riparazione dei prodotti contro gli sprechi

La Commissione europea adotta una nuova proposta legislativa per la promozione della riparazione dei prodotti per favorire il risparmio dei consumatori, il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo e ridurre gli sprechi. Lo comunica l’Esecutivo Ue in una nota. La proposta “renderà più facile e conveniente per i consumatori riparare i prodotti piuttosto che sostituirli”, spiega la Commissione. Inoltre, “una maggiore domanda si tradurrà in una spinta al settore delle riparazioni, incentivando produttori e venditori a sviluppare modelli commerciali più sostenibili”. La legislazione proposta dovrebbe permettere a “un maggior numero di prodotti di essere riparato entro la scadenza della garanzia” e ai consumatori di aver “opzioni più facili ed economiche per riparare i prodotti tecnicamente riparabili (come gli aspirapolvere o, a breve, i tablet e gli smartphone) quando la garanzia è scaduta o quando il bene non è più funzionante a causa dell’usura”. Si prevede anche una piattaforma online per contattare i riparatori e i venditori di prodotti riparati nella propria zona. Infine, sarà disponibile un modulo informativo europeo per le riparazioni che i consumatori potranno richiedere a qualsiasi riparatore, per rendere trasparenti le condizioni e i prezzi e per facilitare il confronto tra le offerte. La proposta dovrà essere adottata dal Parlamento Ue e dal Consiglio.