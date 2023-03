Società: Università di Santa Croce, domani una giornata di studio interdisciplinare su “La famiglia come soggetto evangelizzatore primario”

Giovedì 23 marzo (ore 8.45, Aula Álvaro del Portillo), su iniziativa della Facoltà di Diritto canonico e del Centro di studi giuridici sulla famiglia attivo presso la Pontificia Università della Santa Croce, a Roma, si svolgerà la giornata di studio interdisciplinare “La famiglia come soggetto evangelizzatore primario”.

L’iniziativa prende spunto dall’ultimo discorso di Papa Francesco rivolto alle famiglie nell’Incontro mondiale del 2022, in cui spiegava che ognuna di esse “ha una missione da compiere nel mondo, una testimonianza da dare” e le invitava a lasciarsi trasformare dal Signore “perché anche voi possiate trasformare il mondo e renderlo ‘casa’ per chi ha bisogno di essere accolto, per chi ha bisogno d’incontrare Cristo e di sentirsi amato”.

La 5ª Giornata interdisciplinare promossa dal Csfg si focalizzerà dunque sulla famiglia concepita come un soggetto evangelizzatore primario e attivo, “chiamato a rendere possibile l’incontro con Cristo e a diffondere il messaggio del Vangelo”, spiegano gli organizzatori, precisando che questa “missione” rappresenta “qualcosa di intrinseco alla stessa realtà familiare”.

L’impostazione dei lavori verterà su prospettive teologiche, pastorali, sociologiche, canonistiche, psicologiche e di comunicazione.

Ad aprire i lavori sarà Gabriella Gambino, sotto-segretaria del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, che analizzerà la dimensione apostolica della “chiesa domestica”, mentre Juan José Pérez-Soba, del Pontificio Istituto teologico Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia, spiegherà il ruolo attivo della famiglia nella pastorale della Chiesa.

Di valori e disvalori nelle serie televisive parlerà Stefania Garassini, dell’Università Cattolica di Milano, mentre Héctor Franceschi, dell’Università della Santa Croce, approfondirà il tema dei “diritti e doveri della famiglia” nel contesto dell’evangelizzazione, sia in rapporto alla Chiesa che alla società civile.

L’accompagnamento come proposta per la pastorale familiare sarà infine il tema di chiusura, affidato a Montserrat Gas Aixendri, dell’Università internazionale della Cataluña (Barcellona).