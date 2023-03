Terra Santa: Gerusalemme, ieri la consacrazione del nuovo altare della Dormizione

(Foto Lpj.org)

Ieri, solennità del Transito di San Benedetto, l’abbazia della Dormizione ha consacrato il suo nuovo altare. La messa è stata presieduta dal card. Rainer Maria Woelki, presidente della Dvh (Associazione tedesca di Terra Santa). Lo riferisce il Patriarcato latino di Gerusalemme. “L’Abbazia della Dormizione è un luogo di preghiera in una città che desidera trovare la sua vocazione di pace. Le preghiere dei monaci benedettini che vivono sul Monte Sion hanno un grande ruolo nella realizzazione di questa pace”, ha detto mons. William Shomali, vicario patriarcale, che ha concelebrato a nome di Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme. Nella sua omelia, il card. Woelki ha paragonato la consacrazione dell’altare alla consacrazione di un bambino attraverso il battesimo, la comunione e la cresima, dicendo: “Allo stesso modo in cui i cristiani vengono santificati e diventano parte di una nuova creazione ricevendo questi sacramenti, l’altare viene consacrato dall’olio del crisma e dall’acqua santa”. Terminata la celebrazione, l’abate Nikodemus ha espresso la sua gratitudine al governo federale tedesco per il suo sostegno alla ristrutturazione in corso dell’abbazia: “La celebrazione è un passo profetico per sostenere questo luogo, in quanto rappresenta la società tedesca in Terra Santa”. La chiesa della Dormizione è una chiesa cattolica tedesca, donata nel 1910 al Kaiser tedesco Guglielmo II. Grazie alla sua forma rotonda, l’edificio della chiesa si distingue dalle altre chiese di Gerusalemme, che di solito sono rettangolari. Il disegno della chiesa incorpora elementi orientali e occidentali. La chiesa fu costruita nel luogo in cui Maria, madre di Gesù, si addormentò nel sonno eterno, da cui il nome “Dormizione”.