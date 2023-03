Germania: Conferenza episcopale, il “Premio cattolico del libro per bambini e ragazzi” va alla graphic novel “Völlig meschugge?!” di Andreas Steinhöfel e Melanie Garanin

La giuria del “Premio cattolico del libro per bambini e ragazzi”, presieduta dal vescovo ausiliare di Treviri, mons. Robert Brahm, ha decretato che il vincitore per il 2023 è la graphic novel “Völlig meschugge?!” di Andreas Steinhöfel e Melanie Garanin. Il premio, deciso dalla Conferenza episcopale tedesca (Dbk), selezionato tra 177 titoli presentati da 67 editori, va ad un’opera divertente e profonda che narra le vicende di tre amici inseparabili, per i quali una scoperta esistenziale per uno di loro diviene causa di conflitti e disamori. Il titolo metà in tedesco metà in yiddish significa “Completamente pazzo”. Si tratta di un libro sui pregiudizi razzisti e sul loro indebolimento e mostra “ in modo impressionante come i giovani possano imparare gli uni dagli altri”, è scritto nel comunicato della Dbk. Il premio sarà consegnato il 25 maggio 2023 nel monastero agostiniano di Erfurt. “Meschugge” è un termine yiddish che si è affermato in tedesco come termine che vale per “pazzo, non sano di mente”. Il libro si concentra su tre giovani amici, Charly, Benny e Hamid. Dopo la morte di suo nonno, Benny, che è ebreo, arriva a scuola con una collana della stella di David per esprimere il suo ricordo e il suo attaccamento. Questo innesca conflitti, che si esprimono sempre più in azioni razziste e incomprensioni su tutto, che influenzano anche il musulmano Hamid. Il convinto ambientalista Charly continua a credere nell’amicizia tra i tre e fa sempre più da mediatore. “Völlig meschugge?!” è una storia di amicizia che mostra “quanto velocemente i pregiudizi tradizionali vengono adottati da bambini e giovani, che hanno assolutamente bisogno di sostegno”, ha detto il presidente della giuria, mons. Brahm. Il Premio cattolico del libro per bambini e ragazzi viene assegnato ogni anno da una giuria con la partecipazione della Dbk ed è dotato di 5.000 euro.