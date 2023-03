Comece: incontro ieri a Spalato (Croazia) del card. Hollerich con il primo ministro Plenković

Il Presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali dell’Unione Europea (Comece), il card. Jean-Claude Hollerich SJ, ha incontrato ieri, giovedì 9 marzo, a Spalato (in Croazia) il Primo Ministro della Repubblica di Croazia, Andrej Plenković. Il premier Plenković – secondo quanto fa sapere la Comece – si è congratulato con il card. Hollerich per la sua nomina al Consiglio dei cardinali di Papa Francesco, nonché per la sua rielezione a capo dell’International Association of Altar Servers (CIM). Il colloquio – si legge nella nota – è stato “aperto e cordiale”. Il cardinale e il premier si sono confrontati su diversi temi cruciali per il futuro dell’Europa: l’impegno a promuovere e tutelare il diritto fondamentale alla libertà di religione, il sostegno alle comunità cristiane perseguitate in tutto il mondo, l’importanza del dialogo interculturale e interreligioso, la demografia, l’ecologia, la migrazione e l’asilo. Il primo ministro Plenković ha informato il cardinale delle misure adottate dal governo croato per affrontare la crisi in corso, sostenendo i cittadini più vulnerabili e prevenendo la frattura sociale. Il presidente della Comece ha sottolineato che “tutti dovrebbero lottare per decisioni che portino a una maggiore giustizia sociale e al rispetto della dignità della persona umana”. All’incontro hanno partecipato anche: l’arcivescovo Želimir Puljić (amministratore apostolico di Spalato-Makarska), l’arcivescovo emerito Marin Barišić (arcidiocesi di Spalato-Makarska), mons. Josip Ivešić (Vicario Generale della Diocesi di Srijem e membro della Presidenza del Cim), Jan Zupan (Segretario personale del Cardinale), Oleg Butković (Vice Primo Ministro e Ministro del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture) e Zvonimir Frka-Petešić ( Capo Gabinetto del Presidente del Consiglio dei Ministri).