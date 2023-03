Diocesi: Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina, al via stasera a Ladispoli la nuova edizione della “Città si parla”

Sono quattro gli incontri che le diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina propongono per la nuova edizione della “Città si parla”. Sono momenti del cantiere della formazione all’impegno sociale e politico, che la Chiesa italiana promuove. Lavoro, giustizia sociale, politica, salute del pianeta, sono quattro pilastri del nostro vivere civile.

“Si articola così l’invito alla riflessione e all’approfondimento su quattro passi in avanti che dobbiamo compiere – si legge in una nota -. Sono temi centrali nella coscienza cristiana, nella luce del Vangelo declinato dalla Dottrina sociale della Chiesa. Sono anche un terreno di dialogo con il mondo che ci circonda, argomenti proposti dalla Chiesa, ma presenti nelle preoccupazioni e nelle speranze di tutti. Sono dunque anche un elemento del cammino sinodale. È un richiamo di attenzione, un invito alla riflessione per fare quattro passi in avanti indispensabili (indispensabili per i nostri diritti e i nostri doveri, in ogni stato, condizione sociale ed età)”.

Non si tratta ancora di un percorso organico di formazione all’impegno sociale e politico, che è in preparazione per il futuro. E nel futuro immaginiamo anche iniziative più distribuite su tutto il territorio delle diocesi. Si tratta di quattro venerdì, sempre alle 18, uno per mese, in via dei Fiordalisi, 14a Ladispoli, nel salone polifunzionale della parrocchia del Sacro Cuore. Sono anche incontri con interlocutori eccellenti. Stasera sarà il vescovo Gianrico Ruzza a guidare l’incontro su “Il lavoro oggi: problema, valore e speranza”. Il 14 aprile sarà l’economista Salvatore Monni dell’Università Roma 3 ad aprire allo sguardo su “Le mappe della disuguaglianza nella città metropolitana di Roma”, di cui le diocesi fanno parte per intero. Il 12 maggio lo storico Tiziano Torresi dell’Università Roma 3 aiuterà a crescere nella “Vocazione di cristiani e coscienza di cittadini: i cattolici e l’amore per la politica”. Il 9 giugno infine si farà il punto sulla salute del pianeta “per dare concretezza al nostro impegno”. A rispondere alle domande “Il pianeta: corrono di più i problemi o le soluzioni? E noi che faremo?” sarà Cecilia Dall’Oglio, direttrice associata per l’Italia del Movimento globale Laudato si’”.

Gli incontri saranno fruibili anche on line.