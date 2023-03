Diocesi: Bolzano-Bressanone, domenica 12 marzo la Giornata della solidarietà

Domenica 12 marzo la diocesi di Bolzano-Bressanone celebra la Giornata della solidarietà e invita le parrocchie e le comunità religiose a ringraziare le persone e le istituzioni che si adoperano localmente per una maggiore giustizia sociale e si impegnano per il bene comune. “La Giornata della solidarietà deve essere un giorno di ringraziamento“, sottolinea in un comunicato il referente diocesano nel settore lavoro e problemi sociali, Johann Kiem. “La gratitudine è un atteggiamento positivo con cui ci si avvicina a situazioni, persone e cose”, aggiunge il referente, che incoraggia tutti in questa domenica a far sfociare tale gratitudine in azioni concrete: la decisione di consegnare un segno di riconoscenza alle persone o alle istituzioni, o “solo” di menzionarle, spetta a ciascuna parrocchia/comunità religiosa. La diocesi indica come “una rete esemplare di solidarietà” il patronato delle Acli. Ed è per questo che la colletta in chiesa nella Giornata della solidarietà viene indirizzata specificamente al patronato ACLI-KVW. Sul sito diocesano www.bz-bx.net/it/giornata-della-solidarieta, oltre al manifesto e alla lettera pastorale sociale del vescovo Ivo Muser, sono disponibili anche intercessioni per la Giornata della solidarietà.