Diocesi: Savona, domani convegno su “Il Concilio Vaticano II dono di Dio alla Chiesa e al mondo”

Domani, sabato 11 marzo, a Savona, al Palazzo delle Azzarie, in piazza Santuario, don Massimo Epis, preside della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, terrà il convegno su “Il Concilio Vaticano II dono di Dio alla Chiesa e al mondo”. L’iniziativa – si legge in una nota della diocesi di Savona-Noli – è organizzata dall’Ufficio liturgico della diocesi di Savona-Noli in collaborazione con il Comune e le Opere sociali e darà inizio al calendario di eventi per la festa patronale di Nostra Signora di Misericordia. “Sarà una mattinata di riflessioni sul concilio ecumenico in questo tempo in cui la nostra diocesi celebra il suo sinodo”, commenta padre Franco Gazzera, direttore dell’Ufficio diocesano e priore dei Benedettini sublacensi-cassinesi di Finale Ligure. Alle ore 9.30 sono previste l’accoglienza e la preghiera introduttiva, alle 10 sarà il momento della relazione di don Epis e alle 11.30 in basilica si concluderà con la messa presieduta dal vescovo Calogero Marino. Per l’occasione dal santuario Giovanni XXIII in Sotto il Monte (Bergamo) giungerà la reliquia del pontefice santo.