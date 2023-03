Papa Francesco: dimissioni in caso di “stanchezza che non ti fa vedere chiaramente le cose”

Che cosa potrebbe portarla in futuro a dimettersi? “Una stanchezza che non ti fa vedere chiaramente le cose. La mancanza di chiarezza, di sapere valutare le situazioni. Anche il problema fisico, può darsi. Su questo domando sempre e seguo i consigli. Come vanno le cose? Ti sembra che devo… chiedo alle persone che mi conoscono, anche ad alcuni cardinali intelligenti. E mi dicono la verità: continua, va bene. Ma per favore: gridate a tempo”. Papa Francesco, in un’intervista alla radiotelevisione svizzera di lingua italiana, Rsi, dedicata ai dieci anni di pontificato e disponibile da domenica sera in forma integrale, risponde così ad una domanda sulle sue eventuali dimissioni. “Sono vecchio. Ho meno resistenza fisica, quella del ginocchio è stata un’umiliazione fisica, anche se adesso sta guarendo bene”, le parole sul suo stato di salute. Le è pesato andare in carrozzina? “Mi vergognavo un po’”, la risposta.