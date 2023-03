Diocesi: Padova, domenica 12 marzo “festa itinerante” in città per 140 anni delle Cucine economiche popolari

Gli appuntamenti che segnano e celebrano i 140 anni delle Cucine economiche popolari di Padova proseguono con una festa itinerante per la città di Padova in programma domenica 12 marzo, in occasione dell’anniversario della nascita di Stefania Omboni (Londra, 12 marzo 1839 – Padova, 21 gennaio 1917), colei che a seguito dell’alluvione del 17 settembre 1882 diede vita alle Cucine economiche. Domenica – informa la diocesi di Padova – sarà un pomeriggio di festa per grandi e piccini, in quattro zone della città. Dalle 15 alle 17 piazza Capitaniato, piazza delle Erbe, il cortile di Palazzo Moroni e piazza Cavour diverranno teatro di spettacoli e laboratori di vario tipo e per tutte le età, con clown dell’Associazione Over The Rainbow, che avranno il compito di far da cicerone giocoso ai bambini, mentre l’Équipe interassociativa Lupetti Coccinelle Padova (Scout) gestiranno i vari giochi e laboratori che avranno come tema il cibo e la cura per la persona.