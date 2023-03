Diocesi: Trento, al via dal 13 marzo la “Cattedra del Confronto”, tre serate su salute, ordine mondiale, ambiente

Quali certezze sono venute meno dopo gli anni della pandemia e con una drammatica guerra alle porte? Quali prospettive nuove potrebbero aprirsi e divenire segnali concreti di speranza? Sono le domande al centro della 14ᵅ edizione Cattedra del Confronto, proposta dall’Area Cultura dell’arcidiocesi di Trento in sinergia con un’equipe di docenti universitari, quest’anno sul tema “Fine delle certezze e segni del nuovo”. Dal 13 marzo e nei due lunedì successivi, il Collegio arcivescovile di Trento ospita tre serate su altrettanti temi specifici – in particolare salute, ordine mondiale e ambiente – con il confronto tra due autorevoli voci, secondo un format ormai consolidato. La serata d’avvio, lunedì prossimo, sarà su “Il futuro della salute” e vedrà gli interventi del teologo francescano Paolo Benanti e della biologa Anna Cereseto, ricercatrice e docente presso il Cibio di Trento. Lunedì 20 marzo, il tema sarà: “Verso un nuovo ordine mondiale”. Interverranno il giornalista Domenico Quirico e la storica dell’economia Vera Negri. Infine, lunedì 27 marzo, sul tema “L’ambiente di domani”, parleranno il teologo Martin M. Lintner e l’economista Ignazio Musu. “Siamo partiti dalla constatazione che, dopo questi alcuni anni così difficili che abbiamo vissuto, tante delle nostre sicurezze si sono infrante e però abbiamo bisogno, per andare avanti, di guardare a qualche segno di novità, in diversi ambiti della nostra esistenza. La Cattedra vorrebbe essere un aiuto in questa direzione”, promette don Andrea Decarli, delegato dell’Area Cultura della diocesi. Le tre serate in presenza presso l’aula magna del Collegio arcivescovile (parcheggio disponibile da via Giusti) avranno inizio alle ore 20.45. Le registrazioni dei tre appuntamenti saranno successivamente trasmesse da Telepace Trento nei venerdì successivi (17, 24, 31 marzo ad ore 20.30) e rese disponibili sul canale YouTube della diocesi.