Aggressione orso Trentino: Pichetto (Mase), “trovare soluzione più opportuna, previo parere dell’Ispra”

“Sul caso dell’orso che ha aggredito l’escursionista in Val di Rabbi, sono certo che la Provincia autonoma di Trento saprà prendere la decisione più opportuna, tenendo conto del previsto parere dell’Ispra”. Lo afferma il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.

“È necessario – precisa Pichetto – trovare una soluzione che assicuri l’incolumità di escursionisti e turisti, in linea con le normative nazionali e comunitarie a tutela delle specie protette e nell’ambito del Piano d’azione per la conservazione dell’orso bruno (Pacobace), che prevede interventi commisurati a fronte di determinati comportamenti. Occorre valutare dunque il caso nel dettaglio accertando la situazione nel suo complesso e l’effettivo grado di pericolosità dell’animale”.