Diocesi: Istess Terni, domani presentazione di “In tela d’imperatore” nell’ambito del “Valentine Fest”

Verrà presentato domani a Terni, nell’ambito della seconda edizione del “Valentine Fest”, il libro “In tela d’imperatore”, romanzo storico di Mino Lorusso ambientato a Narni che prende le mosse da un miracolo attribuito alla beata Lucia Broccadelli, su cui è chiamato ad indagare un inquisitore.

In una nota viene riassunta la trama: “A quasi trecento anni di distanza, un gesuita milanese vissuto nel Settecento e uno storico dell’arte agnostico del terzo millennio si trovano di fronte allo stesso mistero, in una piccola località del Centro Italia. Con strumenti diversi, ma con la medesima determinazione si metteranno entrambi alla ricerca della verità, l’unica cosa che ci rende veramente liberi”.

Il romanzo verrà presentato alle 17.30 al Cenacolo San Marco; l’incontro – ad ingresso libero – sarà moderato dal direttore dell’Istess, Arnaldo Casali, e vedrà la partecipazione – oltre che dell’autore – di Luca Ferrucci e Francesco Luisi.

Di origini pugliesi ma umbro di adozione, Lorusso è un giornalista Rai, saggista e dal novembre 2021 presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria. “In tela d’imperatore” mescola insieme storia, leggenda e invenzione, confermando, ancora una volta, come l’Umbria sia stata e continui ad essere terra di santi e di misticismo.