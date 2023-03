Ucraina: l’Italia ospiterà il 26 aprile a Roma una conferenza per la ricostruzione

L’Italia ospiterà il prossimo 26 aprile una conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina. Lo ha annunciato oggi il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, durante una videoconferenza dei ministri degli Esteri del G7.

“Un annuncio – spiegano dalla Farnesina – che è in linea con il forte sostegno politico, militare, finanziario e umanitario assicurato dall’Italia a Kiev sin dall’inizio del conflitto, cui si sono aggiunte anche l’accoglienza dei rifugiati ucraini in fuga dalla guerra e il contributo materiale per il recupero delle infrastrutture energetiche. L’obiettivo della conferenza di aprile, che si svolgerà a Roma, è presentare alle autorità di Kiev un quadro chiaro e articolato dell’offerta del Sistema Italia, anche alla luce dell’interesse manifestato dal nostro settore privato a partecipare alla ricostruzione dell’Ucraina”. “L’Italia – conclude la nota – intende essere protagonista dello sforzo di ricostruzione del Paese, mettendo a disposizione l’esperienza e il saper fare delle sue imprese ed esplorando collaborazioni di mutuo interesse, in particolare in settori quali infrastrutture e trasporti, agribusiness, energia e digitale”.