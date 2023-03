Attacco Tel Aviv: Noemi Di Segni (Ucei), “al terrore non ci arrenderemo”

“Un nuovo attentato ha colpito stasera Israele, ferendo nel suo cuore la città di Tel Aviv. Ne siamo venuti a conoscenza mentre era in corso la visita del Primo ministro israeliano Netanyahu al Tempio Maggiore di Roma, ribadendo il sostegno degli ebrei italiani allo Stato ebraico e insieme si rifletteva sulla situazione attuale del Paese. Il primo pensiero va ai feriti, alle famiglie, con la speranza che recuperino al meglio e non ci siano vittime. Al terrore non ci arrenderemo e la determinazione unitaria è proprio in questo”. E’ quanto scrive la Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni in un messaggio diffuso ieri sera. “Dentro Israele, vuol dire avere fiducia in quelle forze dell’ordine preposte a operare su diversi fronti, mentre dall’esterno, in realtà come la nostra, significa continuare a tessere relazioni di sostegno – fare in modo che Israele non sia delegittimato e demonizzato. Sono proprio questi gli atteggiamenti che più legittimano i terroristi e su cui concentrare i nostri sforzi”.