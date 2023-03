Cile: Superiore generale dei gesuiti è stato incaricato dal Vaticano di svolgere procedimento penale amministrativo contro il gesuita Felipe Berríos per abusi

La Compagnia di Gesù informa la comunità ignaziana, i collaboratori e l’opinione pubblica in generale, che il Dicastero per la Dottrina della Fede ha incaricato il Superiore generale della Compagnia di Gesù, padre Arturo Sosa, di svolgere un Procedimento penale amministrativo contro il gesuita Felipe Berríos sulla base dell’Inchiesta canonica preliminare svolta dall’avvocato María Elena Santibáñez nel 2022. Va notato che Felipe Berríos, molto conosciuto nel Paese per il suo impegno sociale e culturale (è autore di diverse pubblicazioni e fondatore di alcune ong) continua a essere un sacerdote della Compagnia di Gesù, come riferisce la stessa nota. L’indagine preliminare, infatti, “ha determinato la probabilità di atti di significato sessuale di diversa rilevanza che avrebbero colpito sette giovani donne e adolescenti”. Il Superiore generale ha nominato padre Simón (salesiano), vicario giudiziale dell’arcidiocesi di Córdoba, come suo delegato per portare avanti questo processo canonico. Il suo compito sarà quello di valutare le prove e le argomentazioni raccolte nell’Inchiesta canonica preliminare, di raccogliere eventuali nuove informazioni e di ricevere la difesa dell’accusato (che si è sempre proclamato innocente). Successivamente, queste informazioni di base dovranno essere trasmesse al Superiore generale per la sua decisione, in conformità con le norme canoniche in vigore. “È stato un momento doloroso, soprattutto per le persone coinvolte nel processo. Ci auguriamo che questi sforzi aiutino a stabilire la verità sui fatti e a fare giustizia”, si legge ancora nella nota.