Diocesi: Teramo-Atri, inizia domani la peregrinatio dell’urna di San Berardo per l’anno giubilare del patrono

(foto diocesi Teramo-Atri)

Inizia domani dal santuario di Santa Maria in Herulis a Bellante e si concluderà dal 10 al 12 settembre nel santuario della Madonna delle Grazie di Teramo la peregrinatio dell’urna di San Berardo, indetta in occasione dell’anno giubilare in corso per il nono centenario della morte del santo patrono della diocesi di Teramo-Atri. Il pellegrinaggio raggiungerà tutti i santuari diocesani arrivando il 12 marzo a Giulianova nel santuario di Santa Maria dello Splendore e Santa Maria a Mare, il 26 marzo a Corropoli alla Madonna del Sabato Santo, il 15 e 16 aprile a Canzano a Santa Maria dell’Alno, il 13 e 1° maggio a Isola del Gran Sasso al santuario di San Gabriele dell’Addolorata, dal 9 al 11 luglio a Campli a Santa Maria Immacolata e alla Scala Santa, dall’11 al 13 luglio a Civitella a Santa Maria dei Lumi, il 13 agosto a Crognaleto a Santa Maria della Tibia, il 2 e il 3 settembre a Pretara a Santa Colomba e il 9 settembre ad Atri a Santa Rita.