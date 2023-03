Fede e cultura: Circolo San Tommaso d’Aquino, annunciati i vincitori del concorso internazionale “Veritas et Amor”

Sono una tesi di laurea incentrata sulla dottrina della partecipazione di San Tommaso d’Aquino e una composizione canora ispirata a testi di Tommaso d’Aquino i vincitori del concorso internazionale “Veritas et Amor”, edizione 2023. Bandito dal Circolo San Tommaso d’Aquino, il concorso premia ogni anno con una borsa di studio di 2mila euro giovani sotto i 35 anni per una tesi di laurea o monografia ispirata al pensiero del Dottore Angelicum e per una opera d’arte, di carattere classico o moderno, anch’essa ispirata a Tommaso d’Aquino. I vincitori – informano gli organizzatori – saranno proclamati l’11 marzo, ad Aquino, presso la chiesa di Santa Maria della Libera, alle ore 16.30, in una cerimonia che vedrà anche il conferimento del Premio internazionale San Tommaso d’Aquino alla Fondazione Ratzinger – Benedetto XVI per la diffusione del pensiero di Benedetto XVI. Quest’anno, i premiati del concorso internazionale “Veritas et Amor” sono una terna tutta al femminile. Vincitrici della Sezione Arte sono Bénédicte Cedergren e Mary H. Stone, le quali hanno composto una cornice musicale su un testo preso dalla Oratio ante studium di San Tommaso d’Aquino. Il titolo del lavoro è “Creator Ineffabilis”, che è accompagnato anche da un video originale, ideato e montato dalle stesse Cedergren e Mary H. Stone. Vincitrice della Sezione Cultura è invece Theresa Ryland, con la sua tesi di Master dal titolo “Participation: Metaphysical, Trinitarian and Personal” (“Partecipazione: Metafisica, trinitaria e personale”) difesa alla Facoltà della Immacolata Concezione alla Dominican House of Studies di Washington DC. Si tratta di uno studio sulla dottrina della partecipazione in Tommaso d’Aquino. Durante la cerimonia dell’11 marzo, sarà anche conferito il Premio internazionale Tommaso d’Aquino alla Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, rappresentata dal suo presidente, padre Federico Lombardi. A concludere i lavori, Eduard Hasburg-Lothringen, ambasciatore di Ungheria presso la Santa Sede. La cerimonia sarà moderata da Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale del Dicastero della Comunicazione vaticano. L’incontro sarà introdotto dai saluti istituzionali del presidente del Circolo San Tommaso d’Aquino Andrea Gagliarducci, del vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo Gerardo Antonazzo, del sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi. L’annuncio dei vincitori sarà preceduto da una laudatio di Luca Tuninetti, segretario della Pontificia Accademia San Tommaso d’Aquino. Gli intermezzi musicali saranno a cura del maestro Michele D’Agostino, organista dell’Abbazia di Montecassino.