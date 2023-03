10° anniversario Papa Francesco: vescovi cileni, “ci ha aiutato a guardare con chiarezza al dolore causato, voce profetica in mezzo all’umanità”

Vescovi cileni (Foto Conferenza episcopale Cilena)

Il Comitato permanente della Conferenza episcopale del Cile si congratula con Papa Francesco per il decimo anniversario della sua elezione. Nel messaggio, i vescovi si rivolgono al Papa affermando che “il suo ministero al servizio della Chiesa ci ha incoraggiato, sfidato e guidato in questi anni, attraverso i suoi gesti e il suo magistero. In modo particolare il suo invito, fin dal primo momento, a intraprendere una nuova tappa evangelizzatrice segnata dalla gioia del Vangelo che nasce dall’incontro con Cristo, una missione che richiede la trasformazione missionaria della Chiesa stessa, attraverso una conversione personale e pastorale che ci coinvolge tutti”. Prosegue la lettera, con riferimento allo scandalo degli abusi che ha investito la Chiesa cilena: “Ricordiamo con gratitudine la sua visita pastorale nella nostra patria nel gennaio 2018, così come la sua successiva dedizione alla nostra Chiesa, per invitarci a costruire una cultura della cura che permei i nostri modi di relazionarci gli uni con gli altri e tutti i nostri sforzi ecclesiali. Ci ha aiutato a guardare con chiarezza al dolore causato, a riconoscere l’unzione di tutto il popolo santo di Dio e ha continuato a invitarci a camminare, spinti dallo Spirito Santo, nella ricerca di una Chiesa più sinodale, profetica e piena di speranza, che non metta al centro se stessa, ma Gesù Cristo. Questo stesso dinamismo sta ora guidando tutta la Chiesa, grazie al Sinodo sulla sinodalità a cui siamo stati chiamati e stiamo vivendo”. I vescovi ringraziano, inoltre, il Papa per “la sua voce profetica in mezzo all’umanità, che è stata particolarmente significativa nel tempo della pandemia, e che si è espressa in modo particolare nelle sue encicliche Laudato si’ e Fratelli Tutti, con i loro appelli a prendersi cura della casa comune e a costruire un sogno di fraternità universale e di amicizia sociale”.