Otto marzo: Acli Bologna, domani incontro “Donna, sport e libertà”

“Donna, sport e libertà”. Questo il tema che sarà approfondito nel corso dell’incontro in programma domani, sabato 11 marzo, alle 16 presso la sede delle Acli di Bologna. Ospiti saranno quattro donne che “tra i social, la stampa e la tv tutte e quattro sono diventate famose e hanno contribuito alla causa dell’antidiscriminazione, di genere e intersezionale (cioè dovuta a più di un motivo), nel mondo dello sport, ma non solo”. Si tratta della calciatrice Alice Pignagnoli, a cui non hanno rinnovato il contratto perché è diventata mamma, Martina Scavelli, arbitro di pallavolo alla quale la Federazione ha impedito di esercitare finché non dimagrisce, la cestista italoamericana Rae Lin D’Alie, figlia di emigrati e alta 1,59 metri in un mondo di altissime, che ha vinto un premio come miglior giocatrice di A2 e ha cantato senza timore il suo amore per il Belpaese, e Manuela Migliaccio, veterinaria e sportiva, che nel 2009 ha subito un grave incidente che le ha fatto perdere l’uso delle gambe, ma grazie a un esoscheletro e alla forza di volontà è diventata una atleta più forte di prima.