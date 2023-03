Diocesi: Caritas San Miniato, stasera a Ponsacco incontro con Gualzetti

Prosegue il ciclo di appuntamenti “La Chiesa di fuori – Incontri, storie e sguardi sul mondo” organizzato dalla Caritas diocesana di San Miniato. Nella serata di oggi, venerdì 10 marzo, sarà ospite a Ponsacco Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana e presidente della Consulta nazionale antiusura “Giovanni Paolo II”. L’incontro, promosso in collaborazione con le Acli provinciali di Pisa in virtù del servizio che offrono a contrasto della piaga dell’usura, prenderà il via alle 21.15 presso l’auditorium Mons. Meliani, in via Don Minzoni 19.