Gmg Lisbona 2023: Comitato Organizzatore, aperte le candidature per il gruppo artistico Ensemble 2023

(Foto Lisbona 2023)

Il Comitato Organizzatore Locale (Col) della Giornata Mondiale della Gioventù (Gmg) di Lisbona 2023 ha aperto le candidature nazionali e internazionali per l'”Ensemble23″, il gruppo multiculturale di artisti volontari che si uniranno al cast ufficiale degli Eventi Centrali durante l’incontro, nell’area della danza, del canto e del teatro. L’Ensemble fa parte della storia della Gmg, essendo stato presente anche nelle varie edizioni precedenti. Tuttavia, per la prima volta questo gruppo di artisti sarà aperto ai giovani di tutto il mondo e non solo del Portogallo, Paese organizzatore. Ensemble23 intende mobilitare circa 300 giovani volontari, tra i 18 e i 35 anni di età, con una predisposizione artistica e conoscenza delle lingue. Una volta mostrato inviata la propria candidatura, il giovane artista sarà contattato dal dipartimento Pastorale ed Eventi del Col per l’audizione. Il termine per inviare la candidatura è il 31 marzo. I giovani prescelti dovranno essere a Lisbona dal 12 giugno, per dedicarsi esclusivamente alle prove. Il Col provvederà vitto, alloggio, trasporti e assicurazione personale contro gli infortuni per le settimane di permanenza a Lisbona. Le candidature finali saranno valutate e i candidati selezionati per entrare a far parte dell’Ensemble23 saranno contattati dal dipartimento Pastorale ed Eventi entro il 20 aprile 2023.