Diocesi: Torino, pubblicata la quarta puntata della docuserie e del podcast sulla Sindone

L’avventura della Sindone continua a interrogare i mondi della scienza e della fede. Al Telo custodito nella cattedrale di Torino è dedicato il progetto crossmediale al Polo teologico torinese. Il progetto consiste in una serie di 4 puntate, ognuna della durata di 9 minuti. Le puntate e i podcast (https://open.spotify.com/episode/3XAyEFsq8UuXwLDn4xtBMn?si=f7826816862b4ce5&nd=1) sono stati prodotti da Officina della Comunicazione, in collaborazione con l’associazione culturale Officina e Territorio e con la diocesi di Torino, e sono stati sostenuti dalla Fondazione Crt. La regia del lavoro è stata affidata a Omar Pesenti.

Le puntate sono disponibili su diverse piattaforme. Oggi è stata presentata la quarta, incentrata sulla “dalla ricerca al culto” relativo al Telo. Affiancati alle clip video 4 podcast che ripercorrono le stesse tematiche delle clip. “Per quello che possiamo costatare non mi sembra che le ricerche scientifiche e i dati che sono stati veicolati ed espressi abbiano modificato l’interesse, abbiamo fatto decrescere il numero di pellegrini – ha detto mons. Roberto Repole, arcivescovo di Torino, parlando delle ricerca sull’autenticità della sindone –. Certamente le ricerche che sono state fatte rappresentano una possibilità di prendere tutti una maggiore consapevolezza che la ricerca scientifica vada avanti in maniera libera e disinteressata”.

I prodotti della serie web, utili strumenti di riflessione durante il tempo quaresimale, sono disponibili, oltre che sulla piattaforma Vativision, anche sui canali ufficiali della diocesi di Torino e di diverse diocesi Italiane (Susa, Milano, Macerata…), dei settimanali piemontesi Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), di network televisivi dell’area piemontese e dei canali de “La Stampa” per poi diffondersi attraverso canali internazionali.