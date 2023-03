Diocesi: Como, domenica al Teatro Nuovo di Rebbio lo spettacolo “Don Roberto Malgesini: scelgo di amare”

Domenica 12 marzo, alle 15.30, l’associazione Casa de Arte con il contributo dei partner Acli e Usacli sede provinciale di Como e con la parrocchia di San Martino a Rebbio presentano al Teatro Nuovo di Rebbio lo spettacolo liberamente ispirato all’opera “Don Roberto Malgesini: scelgo di amare” con ingresso libero, interprete la compagnia UnaCo. A darne notizia è il Settimanale della diocesi di Como online.

Allo spettacolo, si unirà la presenza di Zef Karaci con la sua testimonianza e la presentazione del nuovo libro “Non c’è inizio senza perdono ”, su don Roberto Malgesini, edizioni San Paolo, sacerdote e amico conosciuto mentre era detenuto nel carcere del Bassone di Como. Oggi Zef è in affidamento, per il suo fine pena, presso una comunità di Guanelliani dove lavora e collabora al progetto “La locanda della Misericordia “ di Barza d’Ispra, per il reinserimento sociale delle persone recluse.

Alla rappresentazione teatrale partecipano oltre ai danzatori anche comparse di volontari nel ruolo dei personaggi. Parte importante e integrante dello spettacolo teatrale sarà un momento finale dedicato alle testimonianze dal vivo di chi del pubblico lo aveva conosciuto. Al termine della testimonianza ci sarà la possibilità per il pubblico di esprimersi con domande e condivisioni.