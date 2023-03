Diocesi: Chieti, domenica incontro su percorsi di annuncio e catechesi con persone disabili. Interverrà suor Donatello

“Catechesi delle persone disabili”. Questo il tema al centro dell’incontro in programma domenica 12 marzo, alle 15.30 presso l’auditorium della parrocchia San Francesco Caracciolo al Tricalle (Chieti), per iniziativa dell’Ufficio catechistico e di quello per la Pastorale della salute dell’arcidiocesi di Chieti-Vasto con l’Unitalsi. All’iniziativa interverrà suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio nazionale per la Pastorale delle persone con disabilità della Cei, che proporrà percorsi di annuncio e catechesi con persone disabili. “La proposta formativa – spiegano dall’arcidiocesi – è rivolta ai catechisti, agli operatori della pastorale sanitaria, ai membri di movimenti ed associazioni che si curano di persone disabili”.