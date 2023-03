Famiglia: Roma, venerdì 17 marzo si apre l’Assemblea del Forum alla presenza del card. Zuppi, delle ministre Roccella e Locatelli e del presidente Istat

Venerdì 17 marzo, alle ore 15, presso il centro congressi di Eataly di Roma, si apre l’Assemblea del Forum nazionale delle associazioni familiari. Interverranno, per dei saluti istituzionali, il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, Eugenia Maria Roccella, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Alessandra Locatelli, ministra per le disabilità, Maria Teresa Bellucci, vice ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’Istat. A tenere la relazione dell’Assemblea il presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari, Gigi De Palo.

I lavori proseguiranno la mattina di sabato 18 marzo.