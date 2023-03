10° anniversario Papa Francesco: Trapani, la diocesi aderisce al progetto del Sinodo digitale di accendere una candela virtuale recitando un’“Ave Maria”

La diocesi di Trapani aderisce al progetto del Sinodo digitale di accendere una candela virtuale recitando un’“Ave Maria” nel decimo anniversario di pontificato di Francesco. Dal giorno dell’elezione sulla cattedra di vescovo di Roma, Papa Francesco conclude ogni suo intervento con una richiesta semplice e pressante: “Pregate per me”. In vista del decimo anniversario del pontificato che ricorre lunedì 13 marzo, gli animatori che partecipano all’esperienza del Sinodo digitale hanno lanciato la proposta di recitare un Ave Maria per il Papa accendendo una candela virtuale al link https://www.decimus-annus.org/it.

L’idea di dare risalto all’anniversario in modo “virale” è venuta nell’ambito di questa community di influencer e animatori della comunicazione sociale della Chiesa che ha creato il link che sarà attivo fino al 13 marzo, giorno della ricorrenza. Lunedì la “mappa” con le candeline virtuali accese sarà mostrata a Papa Francesco per esprimere il sostegno a lui offerto con la preghiera dai fedeli di tutto il mondo e rendere grazie per il suo pontificato.

Il Sinodo digitale è una rete di missionari del web che hanno risposto all’appello del Papa a partecipare al cammino sinodale dialogando con quanti popolano il continente digitale e portando la loro esperienza cristiana. Si tratta di una iniziativa “accompagnata” dal Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede al quale partecipa anche l’Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi di Trapani.

Per partecipare all’iniziativa ed essere uniti in questa forma di preghiera, è possibile utilizzare l’hastag #Franciscus10, la frase del Papa “Pregate per me” e condividere il link dell’iniziativa.