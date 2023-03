Rinnovamento nello Spirito: torna in presenza nella data “storica” del 14 marzo la “Festa del Ringraziamento”

Dopo le limitazioni imposte dalla pandemia, nel 2023 il Rinnovamento nello Spirito Santo torna a celebrare, solamente in presenza e attraverso le Convocazioni Diocesane sul territorio, la tradizionale “Festa del Ringraziamento”. E’ quanto fa sapere il movimento carismatico oggi in una nota, in cui si spiega che la data del 14 marzo, come noto, viene onorata dai Cenacoli, Gruppi e Comunità del Movimento in occasione dell’approvazione ufficiale dello Statuto da parte del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, avvenuta nel 2002. “La Festa del Ringraziamento rappresenta senza dubbio una tappa fondamentale della storia e del cammino ecclesiale del RnS”, si legge nella nota. “È in questo stesso giorno, infatti, che il RnS fa memoria grata di quel giovedì di ventuno anni fa, in cui san Giovanni Paolo II, contemporaneamente alla riunione del Consiglio Permanente della Cei che approvava lo Statuto, accoglieva in Udienza privata i responsabili del Rinnovamento, evidenziando che ‘il Rinnovamento nello Spirito può considerarsi un dono speciale dello Spirito Santo alla Chiesa in questo nostro tempo’”. In ogni diocesi questa ricorrenza viene onorata con speciali iniziative, alla presenza dei vescovi. Nei vari appuntamenti diocesani, si potrà anche vedere il video memoriale curato dal Comitato Nazionale di Servizio del RnS, in cui si ripercorrono tutte le iniziative e gli eventi promossi dal Movimento nel 2022. “Gli anni scorrono”, dichiara Salvatore Martinez, Presidente nazionale del RnS, ma “non si affievolisce la gratitudine per il Signore che ha suscitato la corrente di grazia del Rinnovamento, con tutte le ricchezze che esso porta con sé. La Festa del Ringraziamento è una meravigliosa apologia dell’unità nella diversità, perché permette di raccontare l’opera dell’unico Spirito nelle tante espressioni diocesane dell’unico RnS, in comunione con la Chiesa locale e con tutti i fratelli e le sorelle”. L’Anno 2022 è stato il Cinquantesimo del Rinnovamento in Italia, Giubileo d’Oro che ha attraversato il Paese elargendo tante e speciali benedizioni. Ora, il Movimento si appresta ai rinnovi degli Organismi di servizio pastorale, a tutti i livelli e, dunque, prosegue Martinez, “la Festa del Ringraziamento sarà anche un’occasione propizia per preparare comunitariamente questo importante momento storico”.