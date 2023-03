Diocesi: Fano, domenica 12 marzo l’Assemblea sui quattro “Cantieri sinodali”

Domenica 12 marzo è prevista l’Assemblea diocesana di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola per fare il punto della situazione in riferimento al cammino sinodale voluto da Papa Francesco e aggiornato dai vescovi italiani. I quattro “Cantieri sinodali” saranno al centro del pomeriggio: “Guidati dai referenti delle aree pastorali della nostra diocesi cercheremo insieme di orientare l’ascolto verso la scelta di alcuni passaggi significativi per tutti, capaci di rinnovare dal di dentro il volto della nostra Chiesa”, si legge sul sito della diocesi. Sono invitati i Consigli pastorali parrocchiali, con particolare riferimento alle presidenze di ogni Cpp, i presbiteri, i diaconi, i religiosi e le religiose, i ministri istituiti, le associazioni e i movimenti. “Guardando alle fatiche delle nostre parrocchie, mettiamo da parte discorsi come ‘non c’è niente da fare’ o ‘non c’è nulla da cambiare perché si è sempre fatto così’. Non lasciamoci prendere dallo sconforto che poi si traduce con chiusure e individualismi!”, spiega la diocesi. L’appuntamento si concluderà con la celebrazione del vespro presieduto dal vescovo Armando Trasarti.