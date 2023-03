Forum Terzo Settore: mercoledì 15 marzo a Roma la presentazione alle istituzioni del Manifesto “Verso un nuovo sistema di welfare italiano”

Prossimità, universalismo e inclusività: sono i tre principi sui quali va rifondato il welfare italiano secondo il Forum Terzo Settore, che mercoledì 15 marzo, presso la Sala Capitolare del Senato, presenterà alle istituzioni il suo Manifesto “Verso un nuovo sistema di welfare italiano”. “Mentre povertà, disuguaglianze e disagio sociale continuano ad aumentare, il Paese non riesce a garantire un’adeguata rete di protezione sociale. Per farlo è determinante definire, finanziare e rendere esigibili su tutti i territori i livelli essenziali delle prestazioni sociali, diversamente si aggraverà ulteriormente la situazione sociale del Paese”, dichiara Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore. “Dall’integrazione socio-sanitaria alle politiche per il lavoro, passando per l’accoglienza e il sostegno alla genitorialità”, aggiunge Roberto Speziale, coordinatore della Consulta Welfare del Forum Terzo Settore, “su tutti questi punti vogliamo confrontarci con le istituzioni e i vari soggetti interessati per evitare che a poco a poco, a causa anche delle crisi che stanno attraversando il Paese, si erodano i diritti delle persone”. I lavori del convegno saranno trasmessi anche in diretta streaming su Senato webTv, sul canale YouTube del Senato e sul canale YouTube del Forum Terzo Settore.