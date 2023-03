Diocesi: Lodi, domenica il vescovo incontra i cresimandi

Dopo lo stop forzato degli scorsi anni a causa della pandemia, il vescovo di Lodi, mons. Maurizio Malvestiti, ha espresso il vivo desiderio di ritornare ad incontrare tutti i cresimandi della diocesi di Lodi in una grande festa di riflessione e preghiera, che, in diverse forme e con diversi linguaggi, vuole proporre la bellezza dello stile di vita cristiano, a partire dal sacramento della Cresima.

La festa, che si terrà domenica 12 marzo, dalle ore 15 alle 17 presso il Palacastellotti di Lodi, raccoglie sempre un’adesione straordinaria ed entusiasta: è davvero una festa di comunione attorno al nostro Pastore, che invita, uno a uno, i ragazzi e le ragazze che riceveranno la Cresima. In 1.500 hanno accolto l’invito del vescovo e sono attesi all’appuntamento.

L’incontro avrà come slogan “Wow! Grazie allo Spirito”. Questo tema vuole essere un passo del cammino di preparazione verso l’appuntamento del 30 settembre con il Congresso eucaristico diocesano che coinvolga i ragazzi della diocesi. In particolare ci si concentrerà sull’etimologia della parola Eucaristia, che significa appunto “ringraziamento”.