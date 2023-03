Lisbona 2023: Snpg (Cei), ecco il kit del pellegrino italiano

(Foto Snpg)

Un telo plastificato da usare come base da mettere sul terreno per la veglia, una radio per le traduzioni, la torcia che si può mettere in testa per far luce durante il cammino, la bandana blu con lo stemma dell’Italia da indossare o scambiare con i giovani degli altri Paesi. E ancora la bandiera dell’Italia per riconoscersi nella folla, il diario di viaggio con i canti, le preghiere e gli approfondimenti per prepararsi al cammino. E il cappello che quest’anno ha una stampa riconoscibile, ovvero la cartina dell’Italia da un lato, mentre l’altro lato è in tinta unita. Questo è quanto contiene il kit del pellegrino che verrà consegnato ai giovani italiani che parteciperanno alla Gmg di Lisbona (1-6 agosto 2023). Lo rende noto il Servizio nazionale per la pastorale giovanile (Snpg) della Cei che sta organizzando la spedizione azzurra in Portogallo. Particolarmente significativa è la croce in legno, realizzata in Palestina, che reca sul davanti il termine greco “Anàstasa”, che significa alzarsi, “il verbo della resurrezione”. Sul retro è incisa invece la croce di Gerusalemme composta da 4 piccole croci più una al centro. Il kit può essere ordinato all’atto dell’iscrizione alla Gmg (https://giovani.chiesacattolica.it/come-iscriversi-alla-gmg/). I gruppi italiani potranno effettuare un unico pagamento comprensivo di pacchetti, kit degli italiani e quota di solidarietà direttamente al Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile a mezzo bonifico bancario.