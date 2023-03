Unione europea: un milione di euro in aiuti per l’incendio nel campo profughi Rohingya in Bangladesh

L’Ue stanzia un milione di euro in aiuti d’emergenza per le persone colpite dall’incendio nel campo profughi Rohingya in Bangladesh. Lo comunica in una nota la Commissione europea. Il sostegno finanziario dell’Ue arriva dopo l’incendio scoppiato il 5 marzo in un campo profughi Rohingya a Cox’s Bazar, che ha causato anche forti conseguenze per le persone che vivono nelle aree più colpite. I finanziamenti si concentreranno sulla stabilizzazione delle pendici, la riparazione delle strutture idriche e igienico-sanitarie danneggiate, interventi sanitari di emergenza e sulla prevenzione di epidemie nel campo. “Il sostegno dell’Ue è stato essenziale per la risposta immediata all’incendio diffuso nel campo profughi di Cox’s Bazar. Subito dopo lo scoppio, le unità di emergenza e i volontari sostenuti dall’Ue sono stati dispiegati sul posto per contenere l’incendio e prevenire perdite ancora più drammatiche. Questo conferma ancora una volta che la preparazione alle catastrofi può salvare la vita alle comunità locali. Con questo ulteriore finanziamento, garantiremo che vengano soddisfatti i bisogni più urgenti di alloggi, salute e servizi igienici delle persone che vivono nelle aree colpite”, ha detto il commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič.