Ucraina: attacco missilistico su Leopoli. Video messaggio dell’arcivescovo Mokrzycki, “preghiamo per le vittime e per la pace tanto attesa”

Arcivescovo di Leopoli, mons. Mieczyslaw Mokrzycki (Foto rkc)

Ancora lutto, dolore e pianto per le vittime. La chiesa cattolica di Leopoli si stringe in vicinanza e preghiera alle vittime a seguito dell’attacco missilistico che ha colpito ieri tutta l’Ucraina. In un video messaggio diffuso ieri dalla Chiesa cattolica latina attraverso il canale televisivo Skela, l’arcivescovo metropolita di Leopoli, mons. Mieczyslaw Mokrzycki fa il punto sulla situazione e invita alla preghiera, lanciando anche un appello alla “pace tanto attesa nella nostra Patria”. “Stanotte, alle 4 del mattino – dice -, i razzi sono arrivati di nuovo in Ucraina. Alcuni sono caduti nel territorio della nostra arcidiocesi di Lviv vicino a Zolochiv. 3 case sono crollate e distrutte, in cui sono morte 5 persone. Le persone hanno perso la loro proprietà e i loro cari. Incoraggio tutti a pregare per coloro che hanno dato la vita affinché Dio li accetti nel Regno dei Cieli. In futuro, continuiamo a pregare per la pace tanto attesa nella nostra Patria e circondiamo i cari dei defunti con la preghiera e l’aiuto umanitario. Regina della pace, prega per noi!”.