Religiosi: Roma, da lunedì 13 marzo il III Capitolo provinciale dei Passionisti d’Italia, Francia e Portogallo con elezione del nuovo superiore

Si svolgerà dal 13 al 18 marzo il III Capitolo provinciale dei Passionisti d’Italia, Francia e Portogallo, costituiti in una sola provincia religiosa internazionale nel 2015. Una nota della Congregazione fa sapere che l’assise internazionale dei figli spirituali di San Paolo della Croce che operano in buona parte dell’Europa, ma anche in Angola e Nigeria, si ritroveranno presso la Casa generalizia dei Santi Giovanni e Paolo a Roma, per l’intera prossima settimana. Il tema portante del Capitolo provinciale è “Sulla tua parola getterò le reti” (Lc 5,5), con chiaro riferimento all’impegno in campo apostolico in questo periodo di profonde trasformazioni della chiesa, della vita consacrata e della società. Presieduto dal superiore generale, padre Joachim Rego, vi partecipano oltre 50 membri, di cui 39 delegati dalle quattro aree geografiche come è attualmente suddivisa, solo funzionalmente, la Provincia unitaria, intitolata a “Maria presentata al Tempio”. Oltre a determinare il cammino della Provincia per i prossimi quattro anni (2023-2027), si tratta di eleggere il nuovo superiore provinciale e suo consiglio. Negli ultimi otto anni la Provincia è stata guidata da padre Luigi Vaninetti. Attualmente sono circa 400 i religiosi che compongono questa mega ed estesa provincia internazionale. Il problema principale che i capitolari dovranno affrontare è il rilancio della vita e delle attività nelle varie zone d’Italia, della Francia, del Portogallo, della Bulgaria e nelle missioni estere. Il tutto in ragione del numero limitato di religiosi e dell’età avanzata degli stessi. Il Capitolo è stato preceduto da vari incontri pre-capitolari in base alle aree geografiche. Intanto in tutte le comunità si prega per la buona riuscita del Capitolo.