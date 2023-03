Diocesi: Termoli, dal 19 marzo una settimana di eventi per celebrare il 40esimo anniversario della visita di Giovanni Paolo II

(foto diocesi Termoli-Larino)

In occasione del 40esimo anniversario della visita di Giovanni Paolo II a Termoli del 19 marzo 1983, la diocesi di Termoli-Larino ed il comune di Termoli vogliono celebrare quello che viene definito un evento memorabile e di grande impatto per la città e per tutto il Molise, con una serie di eventi organizzati sul tema “Un abbraccio che dura nel tempo – Una settimana per leggere l’oggi alla luce di quell’Evento: l’urgenza di un patto educativo”. L’iniziativa verrà presentata sabato 11 marzo, alle ore 9,45 nel centro pastorale Ecclesia Mater in piazza Sant’Antonio, alla presenza di mons. Gianfranco De Luca, vescovo di Termoli-Larino, e di Francesco Roberti, sindaco di Termoli. L’intento della settimana per ricordare la visita di Giovanni Paolo II non è solo per celebrare l’evento, ma soprattutto prendere spunto da quello che il Papa disse a Termoli per riflettere sulle urgenze del tempo presente che interpellano la società e coloro che nella società hanno a vario titolo responsabilità educative. A questo scopo l’amministrazione comunale e la diocesi con le realtà ecclesiali, parrocchie della città ed associazioni, hanno pensato di offrire una settimana di incontri e riflessioni a partire dalla proposta del “patto educativo” lanciata da Papa Francesco il 12 settembre 2019. Il programma inizia il 19 marzo alle ore 10,30 con la messa in basilica presieduta da mons. Zani che, alle ore 18,30, relazionerà al cinema Sant’Antonio su “Il Patto educativo globale lanciato da Papa Francesco”. Il 20 marzo alle ore 18,30 nella parrocchia Santi Pietro e Paolo, “Patto educativo e luoghi di aggregazione” con Daniele Pasquini del Pontificio Consiglio per la Cultura, e Angelo De Marcellis del Csi. Il 21 marzo alle ore 18,30 nel cinema Oddo di San Timoteo, “Patto educativo e social media” con Massimiliano Padula della Pontificia università lateranense. Il 22 marzo alle ore 18,30 nella parrocchia San Francesco, “Patto educativo e famiglia”, con p. Marco Vianelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale per la famiglia. Il 23 marzo alle ore 18,30 nella parrocchia Sacro Cuore, “Patto educativo e comunità cristiana” con don Alessandro Bonetti, vicario episcopale per la Pastorale della diocesi di Verona. Il 24 marzo alle ore 18,30 nella parrocchia Santa Maria degli Angeli, “Patto educativo e scuola”, con Ezio Aceti. Il 25 marzo alle ore 18,30 nella parrocchia Santi Pietro e Paolo, il convegno con le famiglie di persone diversamente abili, “I fragili al centro del Patto educativo”, con gli interventi di don Marco Pagniello, direttore di Caritas italiana, suor Veronica Donatello, responsabile Cei per la Pastorale delle persone con disabilità, ed Ercole D’Annunzio. Il 26 marzo alle ore 9,30 la benedizione e posa della prima pietra del “Villaggio Laudato Si’” (dopo di noi) in Via Sant’Elena, presenziata dal card. Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, che presiederà alle ore 11 la messa nella chiesa di San Timoteo e, alle ore 12,15 nella sala consigliare del comune di Termoli, la sottoscrizione del Patto educativo.