Diocesi: Brescia, nel pomeriggio presentazione di “Lo scampato pericolo”, percorso multimediale su BeWeb

Verrà presentato nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 marzo, a Brescia, “Lo scampato pericolo”, il percorso multimediale su BeWeb (portale dei beni culturali ecclesiastici della Cei), prodotto per il Progetto integrato diocesano 2022. L’iniziativa è promossa da Archivio storico diocesano, Museo diocesano, Biblioteca diocesana “Luciano Monari” in collaborazione con la Scuola diocesana di musica Santa Cecilia e la Collezione Paolo VI – Arte contemporanea. Si tratta, viene spiegato in un comunicato, di “brevi testi narrativi e descrittivi, podcast originali con letture attorali e musiche, fotografie di opere d’arte, libri antichi, documenti” che “creano un itinerario virtuale che mostra i meccanismi e le risorse usate, nei secoli passati, per dare corpo alla speranza di guarigione e di risoluzione delle epidemie”.

L’appuntamento è per le 17 e le 18 presso l’Archivio storico diocesano di Brescia; in esposizione i materiali documentari e bibliografici originali e l’installazione ex voto dell’artista Giovanni Rossi. Nell’occasione sarà offerta la visita guidata al Palazzo vescovile restaurato, al brolo e al salone episcopale.