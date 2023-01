Sanità cattolica: Assisi, il 27 gennaio assemblea di Indirizzo della Fondazione Samaritanus e incontro congiunto dei Consigli nazionali di Aris e Uneba

Si terranno il 27 gennaio ad Assisi, presso l’Istituto Serafico, l’assemblea di indirizzo della Fondazione Samaritanus e il primo incontro congiunto dei Consigli nazionali di Aris e Uneba. Dopo un momento di preghiera sulla tomba di San Francesco nella basilica inferiore, alle 11 Enrico Bollero, presidente della Fondazione Samaritanus, introdurrà i lavori. A seguire l’intervento di Francesca Di Maolo, presidente del Serafico; di p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, di Franco Massi, presidente di Uneba. Quindi l’intervento istituzionale di Francesco Zaffini, presidente Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato.

Alle 11.30 l’avvio dei lavori con la riflessione di don Massimo Angelelli, direttore Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei, incentrata sul messaggio del Santo Padre per la Giornata mondiale del malato 2023, “‘Abbi cura di lui’. La compassione come esercizio sinodale di guarigione”. Quindi la presentazione della Fondazione Samaritanus e degli organi direttivi a cura di Enrico Bollero e Mauro Mattiacci. Nel pomeriggio la fase attuativa del Progetto Samaritanus Care con Alessandro Maggitti e una proposta di percorsi di formazione di fundraising con Stefano Malfatti. Infine le linee di sviluppo della Fondazione e i prossimi progetti. La giornata potrà essere seguita anche in videoconferenza.