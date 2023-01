Consiglio permanente: Cei, don Gianluca Marchetti nominato sottosegretario

Don Gianluca Marchetti è stato nominato sottosegretario della Cei. Lo riporta il comunicato finale del Consiglio permanente riunitosi nei giorni dal 23 al 25 gennaio, a Roma.

Nel corso dei lavori, il Consiglio ha provveduto alle seguenti nomine: membro della Commissione episcopale per il laicato: mons. Giovanni Luca Raimondi, vescovo ausiliare di Milano; membro del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia, mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso. Confermato direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute don Massimo Angelelli (Roma). Nominati assistente ecclesiastico nazionale dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (Unitalsi): mons. Rocco Pennacchio, arcivescovo di Fermo; assistente ecclesiastico centrale del settore giovani dell’Azione cattolica italiana: don Michele Martinelli (Cremona); assistente ecclesiastico nazionale formazione capi dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (Agesci): don Giovanni Branco (Capua).