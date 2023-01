San Francesco di Sales: Bologna, venerdì l’incontro regionale dei giornalisti per la festa del patrono. Intervengono il card. Zuppi e Vincenzo Corrado

Venerdì 27 gennaio, alle 15, nell’aula magna dell’Istituto “Veritatis Splendor” (via Riva di Reno, 55), a Bologna, l’arcivescovo, card. Matteo Zuppi, interverrà al XVIII incontro regionale dei giornalisti su “Comunicare e parlare con il cuore. L’informazione e la deontologia per la cura delle relazioni” per la festa di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Durante l’evento sarà anche presentato il messaggio di Papa Francesco “Parlare col cuore: Veritatem facientes in caritate” (Ef 4,15) per la 57ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L’incontro sarà introdotto dai saluti istituzionali di Silvestro Ramunno, presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna, mons. Giovanni Mosciatti, vescovo di Imola e delegato per le Comunicazioni sociali Ceer, mons. Roberto Macciantelli, presidente della Fondazione “Lercaro”, Matteo Billi, presidente dell’Ucsi regionale, e don Davide Maloberti, delegato della Fisc Emilia-Romagna. Insieme all’arcivescovo interverranno, oltre a Ramunno, Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della Cei, Gianfranco Brunelli, direttore de “Il Regno”, Marco Marozzi, giornalista di varie testate, Gianni Borsa, corrispondente da Bruxelles dell’Agenzia Sir, Alessandro Rondoni, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Bologna e della Ceer. L’incontro, proposto dall’Ufficio comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Bologna e della Ceer, dall’Odg Emilia-Romagna, in collaborazione con Fisc, Ucsi, Acec e altre realtà, sarà preceduto alle ore 14.15 da una visita guidata alla Raccolta “Lercaro”.

“La Chiesa in uscita – afferma il card. Zuppi – incontra tutti e il mondo dell’informazione offre un’importante occasione di ascolto, come si è visto pure durante le limitazioni della pandemia con i numerosi collegamenti per non far restare isolate le persone. Anche il mondo della comunicazione cammina sinodalmente, ascolta e parla con il cuore. Viviamo, infatti, un tempo in cui siamo interconnessi e dobbiamo aprirci ai nuovi linguaggi, inclusi quelli digitali, e non avere paura di informare ascoltando e parlando con il cuore. La Chiesa ha un messaggio da offrire a tutti e ringrazio per l’opera di comunicazione che viene svolta perché è un bene per la comunità e un servizio di carità”.

“L’obiettivo di questo incontro regionale – spiega Alessandro Rondoni – è quello di stimolare nei vari ambiti una rinnovata presenza per comunicare la vita nelle sue molteplici realtà e articolazioni, espressa ogni giorno attraverso fatti, iniziative, racconti, storie e testimonianze che parlano al cuore della gente. L’appuntamento regionale, come un ‘cantiere di Betania’, continua anche il percorso sinodale svoltosi già a Bologna e nelle varie diocesi con incontri promossi dagli Uffici per le comunicazioni sociali”.

Durante il seminario verranno ricordati i 60 anni del Concilio vaticano II, il 75° della Costituzione italiana e David Sassoli, giornalista e presidente del Parlamento europeo, nel primo anniversario della morte. Sarà, inoltre, presentato il percorso multimediale proposto dall’Ufficio comunicazioni sociali diocesano anche attraverso il sito www.chiesadibologna.it, il settimanale “Bologna Sette”, inserto domenicale di Avvenire, la rubrica televisiva “12 Porte”, la Newsletter, l’Ufficio stampa e altri servizi digitali.