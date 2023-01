Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: mons. Pellegrini (Concordia-Pordenone), “il Signore conceda alle nostre Chiese di camminare insieme in fraternità e comunione”

“Preghiamo insieme perché il Signore ci conceda la sua giustizia e a noi qui presenti e a tutte le nostre Chiese di camminare insieme, creando relazioni di fraternità e di comunione. Solo così potremmo essere nel mondo seminatori di giustizia e di pace”. Con questa invocazione si è conclusa la riflessione di mons. Giuseppe Pellegrini, vescovo di Concordia-Pordenone, intervenuto all’incontro ecumenico che si è svolto ieri nella parrocchia ortodossa rumena di Pordenone in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.

Dopo il saluto a padre Octavian e a tutta la comunità ortodossa rumena “che ci ospita nella loro nuova chiesa”, il presule ha detto: “È una gioia per tutti e anche per me essere qui questa sera; è la prima volta che vengo e che preghiamo insieme per l’unità dei cristiani”. Quindi il saluto al pastore Daniele con la comunità evangelica, alla comunità ortodossa macedone con il responsabile Naumce, ai sacerdoti, seminaristi e fedeli della comunità cattolica. La Settimana di quest’anno “si è aperta con una espressione del profeta Isaia forte e decisa: ‘Imparate a fare il bene, cercate la giustizia’”, ha esordito il presule. Allora, “come possiamo impegnarci concretamente per la giustizia?”. “La giustizia di Dio che ci ha testimoniato Gesù è la sua morte in croce per amore – la tesi di Pellegrini -. È qui che si colloca la giustizia di Dio, in uno stile di vita nuovo, come ha vissuto Gesù. Il cristiano è chiamato a formare una società più giusta che rispetti l’altro nella propria dignità, dove la giustizia è verificata dall’amore. Ci impegniamo per la giustizia quando siamo capaci di amare l’altro”.